La elección judicial que se lleva a cabo este 1 de junio en todo el país fue calificada como una simulación por manifestantes que esta mañana se reunieron en el Centro de Guadalajara para expresar su rechazo al proceso electoral impulsado por el partido en el poder.

Marisol Rivas, integrante del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial y líder de la marcha, cuestionó la legitimidad del ejercicio:

“Se nos ha vendido esto como democracia, pero no lo es porque hemos visto todos los atropellos que se han dado desde que se promulgó la ley y todo lo que ha pasado por los candidatos, e incluso estamos totalmente en desacuerdo en que no se vaya llevar en las casillas por parte de los ciudadanos un conteo de voto, sino en las juntas distritales y que además las boletas que no se utilicen no se van a destruir sino que se van a llevar”.

El contingente, compuesto por alrededor de 300 personas, comenzó a dispersarse poco después de las 12 del día de la Plaza de Armas, posterior a caminar por el Andador Alcalde. (Por Edgar Flores Maciel)