Aunque desde Palacio Nacional quieran negar la situación de violencia en que vivimos, hay cosas que no se pueden ocultar, y por ello no podemos hablar de que tendremos elecciones limpias, asegura la candidata de PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

“Las elecciones ya han sido violentas, ella no puede quitar todos los atentados que sigue habiendo todos los días contra candidatos, contra mítines, contra la gente que está en las campañas. No hay manera que diga que son unas elecciones limpias. Ya sabemos que nosotros no vamos a poder tener representantes de casilla en varios estados donde la gente definitivamente no quiere estar, en Frontera Comalapa, no quiere estar en la zona sur de Chiapas; no quiere estar en ciertas zonas de la sierra de Sinaloa; varias partes de Tamaulipas”.

Por cierto, Gálvez Ruíz llevará cabo este miércoles cuatro cierres de campaña, el último de los cuales será muy modesto, casi a medianoche, en su pueblo natal y afuera de la casa de sus bisabuelos. (Por Arturo García Caudillo)