Expresidente del Consejo Local del INE en Jalisco, nuevo fiscal de delitos electorales

Diputados locales eligieron a Carlos Manuel Rodríguez Morales, expresidente del Consejo Local del INE en Jalisco, como nuevo Fiscal Especializado en Delitos Electorales. Ocupará el cargo por un periodo de cuatro años.

Fueron en total 31 votos a favor de este funcionario y seis votos nulos. Hubo oposición de algunos legisladores al afirmar que el proceso no cumplió con los requerimientos que marca la constitución. Pese a la elección, de momento no se le toma protesta al nuevo fiscal, porque debe pasar por evaluaciones a nivel federal. Lo explica el diputado José María Martínez.

“Habremos de suspender el proceso, no se le toma protestaa quien ya resultó designado en virtud de que tiene que ir al sistema nacional, pasar las evaluaciones correspondientes y si resulta con la certificación aprobatoria entonces tendrá que venir al Congreso a su toma de protesta”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)