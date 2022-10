Por mayoría y de madrugada, el Pleno del Senado de la República aprobó la Ley de Husos Horarios, mediante la cual se elimina el Horario de Verano. Sin embargo, dice la panista Xóchitl Gálvez, en México vamos al revés de lo que ocurre en la mayoría de los países, donde se está eliminando el Horario de Invierno.

“Por supuesto que el mundo está cambiando de husos horarios, pero está cambiando al horario de verano y está eliminando el horario de invierno. Entiendo que es un tema ideológico. Yo estaría dispuesta a votar en abstención si no me vienen a hablar aquí del horario de Dios, porque este horario lo impusieron en Reino Unido, el meridiano de Greenwich está allá. Este es el horario universal, no es el horario de Dios, las comunidades indígenas no tenían husos horarios”.

El documento fue enviado al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)