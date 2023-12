La escritora Elsa Ruvinskis, hija del fallecido actor Wolf Ruvinskis, presentó su libro biográfico titulado “Elsa”, donde narra su historia de vida, la complicada infancia que tuvo, así como el momento en el que su papá y ella se conocieron después de muchos años. En entrevista con Notisistema, Elsa mencionó que le gustaría que el texto sea llevado a la pantalla.

“A mí sí me gustaría, de hecho a mí me habló un señor de Letonia, ellos quieren hacer una serie, pero no de mí libro, sobre la vida de mi papá, entonces yo les conté que había escrito el libro y ellos están pensando en traducir el libro al letón, pero estamos en esas, y es una coproducción Argentina, Colombia y México”.

Después de este primer libro, Elsa Ruvinskis continuará con su faceta como escritora, por lo que en las próximas ediciones de la FIL le gustaría presentar algunos cuentos en los que está trabajando. (Por Katia Plascencia Muciño)