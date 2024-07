Descendiente de una de las dinastías musicales más importantes de México, Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, busca abrir su camino en la música con el tema “Soy el vato” en el género del rap.

El mayor de los hijos del llamado “Gigante de la canción ranchera” mencionó por qué no sigue los pasos de su famoso padre, es decir en el regional mexicano.

“El rap es mi máximo, es lo que más me gusta a mí y sí todos me dicen que por qué no te fuiste como por allá, pues porque yo estoy abriendo mi propio camino, la verdad, yo no estoy haciendo esto para complacer a nadie, ni nada. Yo estoy haciendo esto porque la verdad es que si me gusta mucho, me gusta mucho rapear y pues quiero platicar mis experiencias de la vida. Entonces, es por eso es que no me metí a los regional porque yo quiero forjar mi propio camino”.

Emiliano Aguilar aclaró que, aunque tiene el apellido Aguilar, ha sido muy distinta a la de sus medios hermanos Ángela, Leonardo y Aneliz. (Por Katia Plascencia Muciño)