La cuarta corrida de la feria de aniversario de la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara, vio triunfar de nueva cuenta al matador español Emilio de Justo. El ibérico consiguió una oreja de peso con su primer toro, un astado que cambió de lidia para sacar con la muleta el fondo de bravura, cuajando tandas de mucho sentimiento y calado por la mano derecha. Emilio remató su faena con una estocada en sitio que le valió no solo la oreja sino el reconocimiento de la afición.

Esto compartió luego del triunfo.

“El primer toro lo he podido torear por momentos a gusto y con sentimiento, me ha permitido expresar muchas cosas bonitas, y ha sido una faena creo que bien estructurada de principio a fin, de momentos yo creo que de profundidad y de intensidad”.

Mientras tanto Bruno Aoli destacó con su segundo toro al ligar tandas de calidad, aunque pronto el astado vino a menos. Con su faena cierra plaza falló con el acero privándose de algún trofeo.

Por su parte Diego Sánchez tuvo una tarde dura al lidiar con el peor lote, yéndose con un severo reclamo del público.

Emilio de Justo, Diego Sánchez y Bruno Aloi. (Por Edgar Flores Maciel)