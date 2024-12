El columnista y comunicador, Emilio Lezama, presentó en la Feria Internacional del libro su texto titulado “4T 2.0, la narrativa de una transformación”, en donde hace un análisis del gobierno del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Emilio Lezama también escribe novela, y su primer texto “El mejor mundo posible” podría llegar al streaming, así lo reveló en entrevista con Notisistema.

“Hubo dos personas de plataformas que me dijeron, oye, me interesa leerlo para ver si lo compro porque la historia suena a que es una historia que no te crees, y es una historia que casi toda pasó en la realidad, entonces pues más que creíble es real. Entonces mucha gente le ha interesado y creo que en algún momento pues sí, estaría padre de ese libro hacer una serie o una película”.

Además, Emilio Lezama escribe lo que será su segunda novela que espera presentar en el 2025. (Por Katia Plascencia Muciño)