La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco Claudia Delgadillo fue la primera de los tres candidatos a la gubernatura en acudir a las urnas para sufragar.

Se presentó a la casilla ubicada en la calle Monte Olimpo donde ya se encontraban formadas más de 30 personas.

Indicó que hasta el momento no le han reportado incidencias de relevancia.

“Es un día histórico y para tu servidora un día único. Me voy a desayunar y ya luego estaré con mi hija, aquí el día de hoy me acompaña Paola y de aquí pues a esperar los resultados yo creo que en tu casa o con los compañeros saludando a todos mis vecinos. Ahorita me voy a tardar un buen entonces estoy lista”.

Claudia Delgadillo indicó que si los números le favorecen realizará su festejo en La Minerva; en caso contrario revisará los resultados y de no existir irregularidades aceptará el resultado. (Por José Luis Escamilla)