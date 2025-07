Este fin de semana, una mujer de 26 años dio a luz dentro de un vehículo particular sobre la carretera Chapala. Afortunadamente, policías municipales pudieron apoyarla. Pero el paramédico Samuel Márquez da recomendaciones a los ciudadanos de a pie para saber cómo reaccionar ante una situación como esta.

“Si va en un vehículo, lo mejor es detenerlo totalmente, mantener la calma, principalmente evitar hacer algo para lo que no estamos preparados. Llamar al 911 y esperar a que llegue la ayuda. —¿Mientras tanto sentamos a la mujer? ¿O mejor acostada?— Llevarla en una posición que esté totalmente acostada o semiinclinada”.

La recomendación es no dar ni siquiera agua natural o cualquier alimento a la mujer en labor de parto, mejor esperar a que llegue la ayuda profesional. (Por Gustavo Cárdenas)