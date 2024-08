En actividad de los mexicanos en Paris 2024. Gabriela Rodriguez de tiro deportivo, peleó hasta el final de la ronda clasificatoria y en ronda de desempate concluyó en séptimo lugar por lo cual se hace merecedora de Diploma Olímpico. Intentó llegar más lejos, pero no le alcanzó.

Por su parte llegó a su fin el Tiro con arco y cerró con una presea en equipos femenil, la cual fue de bronce.

Em categoría varonil se despidió el arquero Matías Grande, quien fue superado por el francés Baptiste Addis por 6-4 en los octavos de final individual.

En la pista del Estadio de Atletismo Cecilia Tamayo logró quedarse con el séptimo puesto del segundo heat en la prueba 200 metros luego del registro de 23.65 segundos. Este lunes a las 4:50 horas volverá a la pista en busca de su boleto a la siguiente ronda.

Por otro lado Sofía Reinoso se despidió de los Juegos tras cerrar en 4to. lugar de la serie 6 en kayak cross de canotaje slalom, en el que enfrentó a competidoras de Andorra, Gran Bretaña y República Checa.

En el ciclismo Marcela Prieto no logró concluir la prueba de ruta y quedó descalificada tras sufrir una caída junto al pelotón puntero.

En el torneo de golf Abraham Ancer y Carlos Ortíz terminaron su participación en París 2024 después de no lograr la clasificación a las finales del golf masculino. El tapatío tiró ronda de 5 bajo par de campo y cerró en el lugar 26 de la tabla. Mientras Ancer en el 35, luego de -2 este domingo. (Por Martín Navarro Vásquez)