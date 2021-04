Empleados de Cruz Roja Guadalajara también alzan la voz para denunciar diversas irregularidades, que van desde la falta de apoyo para la atención de algunos padecimientos y lesiones derivadas de sus actividades hasta el acoso laboral y el sexual.

Uno de los casos más significativos es el de una ex empleada Trabajadora Social, que abandonó la institución debido a que quién la encabezaba, el médico José Luis Sepúlveda, la acoso sexualmente luego de designarla como su secretaria bajo el argumento de que hizo una condonación indebida que superaba los 500 pesos que tienen permitidos condonar a las cuentas de los pacientes.

Ella narra que el acoso se intensificó tras practicarse una cirugía estética.

“Eramos cuatro personas, se acerca y me dice que quiere ver el resultado de mi cirugía, le respondo que me está viendo, le respondo que me está viendo, igual que mis compañeras me están viendo en ese momento, él me dijo: usted sabe a qué me refiero, yo no la quiero ver de esa manera”.

Los comentarios fueron subiendo de tono por lo que ella decidió abandonar la Cruz Roja y presentar la denuncia.

Junto con ella, por lo menos tres empleadas más han denunciado ante las autoridades casos de acoso sexual y tocamientos de parte de José Luis Sepúlveda. (Por Aníbal Vivar Galván)