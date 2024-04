La empresa Wolfbet Capital, propietaria de Wolf Analytics, denunciada por fraude de parte de varios socios a quienes no les pagan rendimientos desde principios de año, convencía a inversionistas de formar parte de su pirámide bajo el argumento de ser expertos en trading deportivo. Asesores incluso se comparaban con Yox Holding, que decían era un modelo exitoso.

El trading deportivo es un supuesto sistema de inversiones que en realidad es una casa de apuestas. Empresas afirman tener algoritmos que garantizan mejores resultados para la predicción de resultados y otras variables del deporte y por tanto aumentan dividendos, sin embargo en muchos casos son fachadas de esquemas fraudulentos tipo Ponzi. En la voz un asesor de Wolf Analytics al tratar de convencer a un cliente el año pasado:

“Trabajamos muy similar a Yox, no me gusta hacerle el comercial a ellos, pero siempre, siempre lo digo y lo reconozco. Yox ha hecho cosas muy buenas”.

De momento se afirma hay más de 200 agraviados por esta empresa y una afectación cercana a los 70 millones de pesos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)