Sigue esperando respuesta de la empresa Totalplay el hombre que hace exactamente tres meses sufrió un fuerte accidente provocado por los cables de esta compañía que colgaban de un poste. El señor Ángel Sandoval salió disparado cuando circulaba por avenida Alcalde porque los cables de Totalplay colgaban enmarañados y se enredaron con una de las ruedas de su bicicleta.

Dice que lo han traído de llamada en llamada y simplemente no hay respuesta:

“Concerté con un abogado que pues me ayudara en ese problema, ¿verdad?. Estos cuates como que se están haciendo patos y como que quieren darle largas para que yo me aburra o no sé. No, es que hemos tenido mucho trabajo y que una cosa y que la otra y discúlpeme pero estoy a sus órdenes”.

Lo único que consiguió el señor Ángel Sandoval de la empresa Totalplay fue que lo enviaran con un médico privado que lo valoró. Le dijo que su hueso ya había soldado y que solamente requería rehabilitación, pero absolutamente nada más. Mientras esto ocurre, él continúa sin poder trabajar. (Por José Luis Escamilla)