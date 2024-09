Reconoce el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, que en las obras de la avenida Santa Margarita, entre Periférico y Servidor Publico, la empresa constructora falló y por eso las obras no avanzan.

“Ganan los concursos empresas que no te cumplen, tristemente esta es una de ellas. Yo esperaba desde hace seis meses, cinco meses inaugurarla”.

Vecinos de las avenidas Servidor Publicó y Santa Margarita diariamente viven terribles congestionamientos viales, no hay agentes de tránsito y la obra ya va a cumplir un año. (Por José Luis Jiménez Castro)