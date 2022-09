Por medio de un comunicado, los organizadores del evento Calaverandia en el Parque Metropolitano, la empresa Alteacorp, afirma que serán respetuosos con el entorno.

Aseguran que mientras no esté en operación, la zona Jacarandas del área verde seguirá siendo usada por los usuarios. Explican también que sólo se utilizará cuatro por ciento de la superficie del Metropolitano. Habrá una cerca temporal con accesos a la zona.

Niegan que se afecte al arbolado y que sus instalaciones serán supervisadas por la Gerencia de Conservación y Mejoramiento del Ecosistema de la Agencia de Bosques Urbanos. Ante las quejas de vecinos por el estacionamiento, explican que se dispondrá de un terreno junto a Plaza Galerías para los vehículos, aunque no mencionan que se cobrará por este servicio.

Finalmente mencionan que el nivel de audio no afectará a los vecinos por la disposición de los equipos y sí reconocen que se usará pirotecnia sin estruendos durante 52 segundos cada noche. El reglamento del Parque Metropolitano establece que no se puede usar pirotecnia dentro del área verde. (Por Héctor Escamilla Ramírez)