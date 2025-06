La edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara inició sus actividades con la una alfombra roja, por donde desfilaron artistas, productores y directores, además de autoridades, como Estrella Araiza, directora de la fiesta fílmica, quien reveló que para la edición 41 se harán algunos cambios.

“Así es, vamos a cambiar de fecha, vamos a anunciar las fechas en la clausura del festival, creo que es súper importante, porque al final ser sede mundialista cambia toda la dinámica de la ciudad y eso es algo que, bueno a mí no me tocó experimentarlo, era muy chica en el último mundial que se realizó acá en Guadalajara, pero claro que sí, necesitamos modificarlo, pero con el cambio de fecha lo que va a pasar es que vamos a tratar de adelantarnos a la ola”.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara tendrá varias actividades este sábado, entre ellas la presentación para América latina del documental “La guitarra flamenca de Yerai Cortés”, bajo la producción del cantante C. Tangana (Por Katia Plascencia Muciño)