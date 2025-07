El plantel americanista paso unas amargas vacaciones pensando en todo lo que tuvo a su alcance y dejo escapar en el semestre pasado, confesó hoy el mediocampista de las Aguilas, Alan Cervantes.

“Nos ha pegado y nos pegó bastante en lo anímico el semestre pasado no haber conseguido todo lo que podíamos haber conseguido, pero hoy el equipo está fuerte, está feliz está contento y sobre todo con las ganas y mentalidad de trabajar y es cuestión de tiempo para que este equipo vuelva a ser y estar donde se merece estar. No es fácil, si te soy sincero en lo personal y me atrevo a hablar por varios de mis compañeros, si no es que la mayoría y cuerpo técnico, las vacaciones las pasamos a final de cuentas pensando en todo lo que pudimos haber conseguido, no es fácil”.

América recibe este miércoles a los Xolos de Tijuana y Toluca visitan al Santos en juegos adelantados de la fecha 2 del Torneo, ya que Aguilas y Diablos disputarán el próximo domingo el título “Campeón de Campeones” en los Ángeles, California. (Por Manuel Trujillo Soriano)