Con solo un triunfo en las 9 fechas que van del torneo Clausura de la Liga MX los jugadores del Atlas dicen que respaldan al técnico Gonzalo Pineda, pero no se ve reflejado en la cacha. El defensa Martín Nervo es quien señala que el equipo sí está comprometido con el entrenador, luego de sumar dos derrotas en fila.

“Tiene el respaldo y que nosotros estamos al cien con él y que somos autocríticos no echamos culpas ni nada. Hablamos con él y la verdad que coincide mucho con lo que hemos dicho nosotros y está fuerte y con ganas porque sabe que tiene respaldo. Lo noté bien, lo noté fuerte”.

Por otro lado, pese a que Atlas solo lleva 7 puntos de 27 posibles, el defensa argentino dice que aún esperan poder clasificar a la fase final de la Liga Mx.

“Particularmente como uno de los líderes mientras haya esperanza, mientras haya una realidad numérica, yo no me voy a dejar caer, mucho menos mis compañeros, entonces, hasta que haya un puntito de luz, ahí vamos a estar para pelear, porque lo último que vamos a perder es la fe”.

Atlas el domingo recibe a San Luis por la fecha 10. (Por Martín Navarro Vásquez)