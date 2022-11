Se registra ya un aumento de casos de Covid-19 en México al comenzar el frío, aunque el impacto es menor por la protección que dieron las vacunas, señala el representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, Armando De Negri.

“Pero ya se observa a nivel internacional de los países un aumento progresivo del número de casos documentados y México no es diferente, pero hasta ahora el impacto en términos de gravedad y de muerte es bajo -¿Podemos decir que quedó muy atrás la urgencia, la emergencia por esta enfermedad?- No podemos decirlo, la verdad, hay que estar muy atentos”.

Agrega que no se descarta que surjan nuevas variantes de covid y provoquen enfermedad más grave. (Por Claudia Manuela Pérez)