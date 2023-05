Advierte el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Julio Mora, que contrario al discurso oficial, el robo de mercancías en las carreteras del país se ha incrementado.

Señala que Jalisco se encuentra entre los primeros seis lugares en la comisión de este delito y que en todas las entidades involucradas la coincidencia es que la Guardia Nacional simplemente no aparece.

“Bueno, los números del Secretariado nos están indicando que el robo al transporte de carga sigue en aumento y hoy día se están robando prácticamente cualquier mercancía. Estamos trabajando con la Guardia Nacional que es la encargada de carreteras, pero en algunos estados no tienen presencia y en algunos tienen muy poca presencia”.

De acuerdo con el presidente de la CANACAR, Julio Mora, las autoridades de Jalisco deben poner especial atención al macro libramiento donde se han incrementado los robos de mercancías, principalmente por la poca vigilancia, que no hay cámaras del C5 y que la señal de teléfonos celulares es pobre. (Por José Luis Escamilla)