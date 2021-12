Este mediodía comparecerá ante comisiones del Senado, la subsecretaria de Egresos de la Federación, Victoria Rodríguez Ceja, nominada por el Ejecutivo Federal para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, dice reconocer la capacidad de la funcionaria, pero insiste en que no cumple con los requisitos para ser parte de Banxico.

“Lo que no nos parece es que claramente hay una dependencia muy grande entre la persona propuesta y el gobierno de la República y eso no es conveniente para el Banco, necesitamos por todas las vías garantizar su autonomía, su independencia. La política monetaria en esta país es de las tareas más relevantes que pueda haber para sostener la estabilidad, controlar la inflación”.

Hay tareas verdaderamente sustantivas que tiene que llevar a cabo el Banco de México, dice, y debe garantizarse que se lleven a cabo sin la intervención del gobierno. (Por Arturo García Caudillo)