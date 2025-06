Alrededor de tres mil personas marcharon del Ángel de la Independencia al monumento a la Revolución para protestar en contra de la elección judicial. El acto culminó con un mítin, donde el ex diputado perredista Fernando Belaunzarán así se expresó.

“No hay manera de suavizar lo que hoy ocurrió, no hay manera y no tiene caso engañarnos, si queremos revertir esto hay que hablarnos con la verdad y ver a los ojos lo que está sucediendo: Hoy es un domingo negro, hoy murió la división de poderes, hoy se murió la República, hoy se acabó la democracia, pero no nos rendimos. —¡Nooooo! De aquí vamos a pelear, y digamos las cosas como son, hoy culmina un golpe de Estado”.

La multitud exigió la destitución de Guadalupe Taddei al frente del INE y reclamó por considerar que la elección judicial es una farsa. (Por Arturo García Caudillo)