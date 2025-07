Los actos discriminatorios y xenófobos de este fin de semana no tienen cabida en la Ciudad de México, asegura la Jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada.

“En la Ciudad de México no hay cabida para la xenofobia y la discriminación, aquí lo aceptamos xenofobia ni discriminación, no porque vengan de otros países a vivir en la ciudad los vamos a maltratar, aquí se recibe a todas y todos, son bienvenidos y bienvenidas. Es necesario rechazar la discriminación y la xenofobia porque es un deber moral y una obligación ética y política”.

Por ello anunció que trabajará en temas como la gentrificación y la exclusión, de forma que pronto presentará una propuesta para enfrentar estos problemas y que arraigue a la gente de la capital en sus barrios y colonias. (Por Arturo García Caudillo)