Aunque la directiva ya analiza a los candidatos para llegar al banquillo de Chivas para el próximo torneo, los jugadores están muy contentos con las formas de trabajar del actual entrenador interino, Marcelo Michel Leaño, dijo Jesús el Canelo Angulo.

“Estamos muy cómodos con el nuevo cuerpo técnico, nos estamos adaptando mucho mejor a lo que nos están pidiendo, hay más unión, más alegría y eso es importante a la hora de los partidos para sacar buenos resultados, estamos cómodos con el cuerpo técnico y no estamos pensando tanto en un cambio”.

Incluso manifestó que los jugadores no piensan en que habrá cambio en el timón: “Si la verdad estamos muy cómodos con el sistema y su cuerpo técnico. Tiene ideas muy buenas que si llevamos a cabo podemos sacar buenos resultados, terminar de buena manera el torneo. Nos estamos adaptando a este cuerpo técnico y nos hemos sentido muy cómodos”.

Sin embargo, y pese a decir que sí hay un cambio dentro y fuera de la cancha con Leaño como técnico, el equipo no ha ganado en tres partidos de Liga Mx que ha dirigido. Pero brilló en el amistoso donde el Guadalajara venció al León 4-1. (Por Martín Navarro Vásquez)