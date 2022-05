La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado resolvió la inhabilitación por dos años para cargos públicos para el ex presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, acusado de hostigar sexualmente a una trabajadora que acudió con él a pedir ayuda porque había sido víctima de hostigamiento por otro empleado municipal.

La resolución será remitida al pleno del Congreso del Estado donde el tema será rechazado u aprobado, por lo que el Legislativo se instauraría como jurado y finalmente establecería la sanción. Sin embargo, no hay fecha definida para este proceso.

Representantes de todas las fracciones en el Congreso del Estado dieron su visto bueno a que se le sancione a este ex funcionario. (Por Héctor Escamilla Ramírez)