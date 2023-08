Luego de la desaparición el pasado once de agosto de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, entre ellos un estudiante de la UdeG, este lunes la FEU convoca a la comunidad universitaria a un paro simbólico de 15 minutos, el primero a las 11:00 de la mañana y el segundo a las cuatro de la tarde.

Con una demanda de paz, la organización estudiantil advierte que estamos viviendo niveles y formas de violencia insoportables, donde el miedo, la frustración, la incertidumbre y la tristeza se han apoderado de nuestras vidas.

Los jóvenes, sentencian, no conocemos otro país que este, lleno de sangre y de violencia, de ahí un llamado a autoridades federales, estatales y municipales, así como a organizaciones a no normalizar esta realidad.

Por cierto, a través de redes sociales, las familias de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, aceptaron su pérdida. Agradecen las oraciones y acompañamiento de la sociedad y dicen, estarán a la espera de que la Fiscalía de Jalisco haga su trabajo. (Por Gricelda Torres Zambrano)