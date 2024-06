Como “preocupante” califica Jorge Rocha, académico del ITESO y especialista en derechos humanos, la decisión de la virtual presidenta electa, Claudia Sheibaum, de continuar con la política de militarizar la seguridad.

“Y está claro. desde ya hace varios sexenios se ha ido empujando cada vez más esta política de militarización de la seguridad pública. Y a pesar de que cada vez más los militares están metidos en tareas de seguridad, es obvio que esto no ha impedido la grave crisis que tenemos al respecto. Es decir, hasta ahora esa política no ha dado resultado en términos prácticos, o sea, no es una hipótesis, es una evidencia que no ha dado resultados y resulta bastante preocupante que la nueva presidenta quiera seguir por esa linea”.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum anunció que a partir de octubre, la Guardia Nacional se consolidará como parte de la Secretaría de la Defensa. (Por Gricelda Torres Zambrano)