Aunque no quiso revelar más datos, la presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó que en el mes de diciembre que concluyó se disminuyó aún más el índice de homicidios en el país.

“Bajó todavía más el número de homicidios en diciembre. Hoy nos dieron el dato. Entonces, el jueves lo vamos a dar porque todavía están revisando los datos por estado. Allá en Morelos vamos a dar la información, pero no es menor el esfuerzo que se ha hecho. En un año tres meses bajamos el homicidio doloso en 37 por ciento”.

Y al tiempo que defendió los avances de la anterior administración, explicó que esto se ha logrado gracias a que la estrategia de seguridad se ha reforzado.

“¿A qué le atribuyó esta disminución? Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para la seguridad pública. Por eso cambiamos la Ley, para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto con el CNI dedicarán buena parte de su trabajo a la investigación y la inteligencia”. (Por Arturo García Caudillo)