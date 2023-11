En unos días más se dará a conocer el nuevo incremento a los salarios mínimos, anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo espero que ya a principios de diciembre anunciemos el nuevo incremento al salario para el año próximo. Se tiene que reunir la comisión, ya hay propuestas, nada más que no voy yo ahora a decirlo, porque es la comisión la que resuelve, pero el sector obrero ya presentó una propuesta, falta que presente su propuesta formal el sector empresarial y luego nosotros, buscando siempre la conciliación”.

Recordó que sólo uno de los cinco años que lleva en el gobierno no ha habido consenso para el aumento en el salario, y por ello espera que esta vez no sea la excepción. Asimismo, mencionó que en la frontera norte, para que resulte atractivo el incremento, se le da un trato especial a los trabajadores, dado que el salario mínimo es cien pesos mayor que en el resto del país. (Por Arturo García Caudillo)