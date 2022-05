En 15 días se comenzarán a observar las medidas de control de precios y liberación de aranceles en la producción de 21 productos de la canasta básica, señala el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga, quien aclara que no habrá disminución de precios, sino estabilización de los mismos.

“Bueno es una cadena de suministro ayer se anunció la medida, quiere decir que los contenedores que están por entrar o que entran hoy ya no tienen el arancel y todo esto tiene un tiempo. Entonces, cálculamos que en los próximos 15 días deberemos de ver una estabilización en los precios, no incrementos, pero también es importante que la gente que nos escuche sepa que no va a haber un decremento en los precios”.

Califica la medida como “una Aspirina” porque deben hacerse otras cosas, como modernizarse las cadenas productivas. (Por Claudia Manuela Pérez)