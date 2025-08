El 86 por ciento de las escuelas ya no vende comida chatarra, asegura el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, al realizar un balance preliminar de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz.

“El 86 por ciento responde que ya ningún día, ya no se vende ningún alimento que tenga sellos de advertencia en sus empaques, ni bebidas ni alimentos, es decir, en el 86 por ciento contestan que ya no hay comida chatarra ni un solo día. Y tampoco alimentos preparados en las cooperativas que usen ingredientes con sellos o leyendas de advertencia”.

Aunque el programa para sacar la comida chatarra de las escuelas no se ha cumplido al cien por ciento, asegura complacido que el avance es muy bueno, porque el plan comenzó apenas en el mes de marzo. (Por Gricelda Torres Zambrano)