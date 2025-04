Hasta el momento no hay indicios de que en el Rancho Izaguirre hayan existido hornos crematorios, informa el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“El avance es muy adelantado, nosotros tenemos ya en este momento la ubicación, primero, mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente, le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información”.

Asimismo, explica, una vez concluidas las investigaciones, abrirá el rancho a colectivos de buscadores de desaparecidos para que puedan trabajar ahí, dándoles todas las facilidades para que lleven a cabo su labor. (Por Arturo García Caudillo)