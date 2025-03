Lo ocurrido en el Rancho Izaguirre se investigará a fondo, pero ahí no se cometieron crímenes de lesa humanidad, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad venían del Estado. Eso no, eso no existe ya en México, lo que existe es delincuencia organizada y estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México. Y lo que hay en ese rancho se va a investigar a fondo. Nosotros no vamos a construir verdades jamás, lo que diga la fiscalía con la investigación que venga de la fiscalía y la apertura tenga que tener toda esa investigación”.

Sheinbaum intentó de esta forma responder a quienes acusan que el Gobierno de la República no está atendiendo los casos de desapariciones y está permitiendo la comisión de delitos de lesa humanidad. (Por Arturo García Caudillo)