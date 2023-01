Aunque durante el proceso de rehabilitación los constructores se encontraron con varias sorpresas e imprevistos, la remodelación de la avenida Enrique Díaz de León estará lista como se prometió a finales de enero, asegura el director de Obras Públicas de Guadalajara Francisco Ontiveros.

“Todo el tiempo fue sorpresa Enrique Díaz de León pero realmente la intervención y el resultado que tenemos ahí para todos los ciudadanos será radicalmente opuesto no? siempre hay instalaciones que no estaban consideradas, siempre hay registros que no estaban por ahí entonces de alguna manera hemos tenido muchas sorpresas pero las estamos resolviendo para poder entregar la obra en la parte de Guadalajara en lo que resta del mes de enero”.

El Ayuntamiento interviene la avenida Enrique Díaz de León entre las avenidas Hidalgo y Alemania, mientras que el gobierno estatal interviene entre las calles Hospital y Francisco Zarco. (Por José Luis Escamilla)