En extra innigs los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 2 carreras por 1 a los Phillies de Philadelphia en el cuarto juego que se definió hasta la onceava entrada, para ganar la Serie Divisional por 3- 1 y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Phillies quedan eliminados, después de que prácticamente entregaron este encuentro de manera increíble, con una decisión equivocada del pitcher Orion Kerkering, quien con casa llena y dos outs, falló un tiro a home que debió haber sido a primera base y de esta manera entró la carrera de la diferencia. (Por Manuel Trujillo Soriano)