El bombeo de agua de la presa El Salto iniciará la primera semana de febrero venga o no el presidente Andrés Manuel López Obrador a inaugurarla, señala el gobernador, Enrique Alfaro, al reconocer que el primer mandatario no ha confirmado su asistencia.

Señala Alfaro Ramírez que la presa Calderón se encuentra en bajos niveles y la puesta en marcha de este sistema le ayudará.

“Lo que podemos adelantar es que el trabajo de bombeo va a iniciar independientemente que no haya una inauguración formal, la primer semana de febrero emperezamos a bombear ya el agua a la presa El Salto para que esto no se atrase. Afortunadamente la presa El Saltó está al 93 por ciento de su capacidad y la presa de Calderón es la que tiene más presión está al 33 por ciento de su capacidad y lo que habíamos pronosticado es que en ese nivel era el momento en el que teníamos que estabilizarla”.

El mandatario descarta tandeos para la temporada de estiaje de este año.

Reitera el mandatario que en mayo se concluye el proyecto de la presa el Zapotillo para bombear tres mil litros por segundo de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. (Por Claudia Manuela Pérez)