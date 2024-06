El pedalista de Aguascalientes, José Antonio Prieto de Luna ganó el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2024, en la categoría de Gran Fondo de 150 kilómetros al cruzar la meta en primer lugar con tiempo de 3 horas, 40 minutos, 48 segundos y 87 milésimas, para superar a José Miguel Reyes Morales de Guanajuato, quien se tuvo que conformar con el segundo lugar, tras disipar dudas con el foto finish y comentó.

“Estoy feliz pero sinceramente la quería ganar, sabía que tenía muy buen cierre estaba trabajando un poco más el cierre y me sorprendió Prieto, yo quería arrancar primero, pero el arrancó con un arranque muy explosivo de dos ó tres segundos y eso me abrió poquito, le empecé a cerrar, cerrar y al final casi lo alcanzo ¿Pedias foto finish tú? Sí yo pedía el foto finish porque aventé la bici lo más que podía pero termino contento porque es un corredor muy bueno y estoy agradecido con la carrera y la gente que siempre me apoya de este lado, es muy bonito correr en Guadalajara”.

El tercer lugar fue para el jalisciense, Ignacio Sarabia Díaz. Mientras que en femenil, la ganadora fue, Yareli Salazar.

Participaron mil pedalistas procedentes de todo el país y se repartieron 250 mil pesos en premios entre los ganadores de todas las catgeorías.

(Por Manuel Trujillo Soriano)