El jueves 11 de junio inicia el Mundial 2026 y también abrirá sus puertas el FIFA Fan Festival en el centro de Guadalajara, el cual será gratuito y recibirá a 18 mil personas al momento.

Sobre lo que podrá disfrutar el aficionado al futbol, esto dijo Andrés Labán, director del Fan Fest.

“Son tres cosas, se puede dividir en grandes conceptos, el primero es un escenario pocas veces visto, más de 100 partidos vivir la copa del mundo en un ambiente muy muy mexicano, dentro del marco centro histórico; tendremos ahí una oferta gastronómica muy interesante torta ahogada, birria, nieves de garrafa, por ejemplo y el tercero, entretenimiento, donde tenemos por ahí una oferta complementaria a los juegos”.

Agregó que a las 10 de la mañana del 11 de junio iniciará de manera oficial la actividad en el centro tapatío y que el único FIFA Fan Festival oficial será el que esté en el centro de Guadalajara con seis pantallas. (Por Martín Navarro Vásquez)