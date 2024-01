En una noche muy emotiva y llena de sentimientos, Javier Hernández fue presentado como flamante refuerzo de las Chivas, ante un lleno en el Estadio Akron, ante un espectáculo nunca antes visto para un jugador en México.

Lo primero que hizo fue firmar el contrato, que es por dos años, con la opción de uno más, donde Amaury Vergara esto le dijo luego de estampar la firma.

“Felicidades, sabes que estaba pensando qué te quería decir en este momento y es muy simbólico tu regreso porque simboliza el ciclo perfecto de un jugador de cantera de Chivas y así como le prometiste a mi jefe que ibas a regresar como leyenda, lo lograste”.

El Chicharito se emocionó desde que lo recibieron todos los capitanes de los equipos actuales, y algunas leyendas como Ramón Morales, Carlos Salcido y el Bofo Bautista. Lloró cuando le recordaron a su abuelo Tomás Balcázar y ante la afición en sus primeras palabras comentó.

“Lo único que les voy a pedir, chivahermanos, que como me quieren apoyar a mí o quieren apoyar a otras personalidades. Si Chivas se define en algo, es en valentía, y les voy a explicar por qué, porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos. Irrefutable eso, y me da igual lo que otros hagan, Chivas está en otra carrera, Chivas está en la de darle oportunidad a los mexicanos, oportunidades como esta, que hay un jugador de futbol aquí, y hay tantos mexicanos, tantas personas de todo el mundo, que nos estamos uniendo para no nada más celebrar algo, sino por lo que sabemos que viene, porque si todo México y partes del mundo siguen hablando de Chivas, gane o no gane, es porque Chivas siempre ha sido peligroso, Chivas siempre será grande, siempre, siempre”.

Chicharito se integrará al equipo, pero seguirá en rehabilitación luego de que sufrió hace 7 meses ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. (Por Martín Navarro Vásquez)