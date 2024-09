Se agota el tiempo y la actual administración estatal no ha logrado reducir la llamada cifra negra de delitos no denunciados.

De acuerdo con la más reciente entrega de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, durante 2023 en Jalisco el 91.6 por ciento de los delitos cometidos no se denunciaron.

El mismo trabajo realizado por el INEGI reveló que en 2019, que fue el primer año completo de la actual administración estatal, la cifra negra fue de 91.2 por ciento es decir, en cuatro años la cifra negra b subió en .4 por ciento.

De acuerdo con la encuesta los delitos que tienen la cifra negra más alta son fraude, extorsión y el robo o asalto en la calle o transporte público. (Por José Luis Escamilla)