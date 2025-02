Autoridades educativas de Jalisco ni de Protección Civil tenían algún reporte del kínder donde murió un menor al caerle una barda, en hechos registrados en Jocotepec.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indica que tiene reportadas 88 escuelas en Jalisco con riesgos, debido a daños estructurales.

“En este momento tenemos 88 escuelas, lo hemos dicho en otro momento con reporte de posible daño estructural, no se están usando cuando nos lo reportan se hace dos cosas: si es una zona que se pudiera confinar, se confina y esa zona no se usa, si se hubiera tenido un dictamen evidentemente hubiéramos cambiado el ingreso a la escuela, derribado la barda, se hubiera hecho una cosa sencilla antes de que se haga una mayor intervención. Si el problema es mayor no se usa la escuela”.

Indica que tres escuelas fueron cerradas en este ciclo escolar porque presentaban riesgos mayores. (Por Claudia Manuela Pérez)