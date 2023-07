A pesar de las diferentes estrategias para lograr que la población confíe en las autoridades de procuración de justicia y se denuncien los delitos de los que son víctima, 91 por ciento de éstos no son denunciados.

De acuerdo con el portal MIDE Jalisco durante el año pasado 91.3 por ciento de los delitos que se cometieron no fueron denunciados a las autoridades, lo que significó un incremento de 2.7 puntos en comparación con 2021.

De acuerdo con el mapa nacional mostrado en la página MIDE, solamente los estados de Hidalgo y Aguascalientes aparecen en verde con menos del 85 por ciento de delitos no denunciados, mientras que 15 entidades están en amarillo con menos del 90 por ciento de delitos no denunciados.

Jalisco y otros 14 estados aparecen en rojo con más del 90 por ciento de los crímenes no denunciados. (Por José Luis Escamilla)