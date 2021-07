Las cifras del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son un claro ejemplo de que la estrategia de seguridad en la entidad no funciona, asevera el director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides.

“Lo que me dice es que las estrategias, cualquiera que estas sean, porque es natural que no las conozcamos, no están funcionando. Que seguimos siendo un territorio, una sociedad propicia para que los delincuentes hagan lo suyo. Necesitan y esa es la conclusión, las autoridades ponerse más firmes y me refiero a los tres órdenes de gobierno”.

Luego del último diagnóstico que coloca a la Zona Metropolitana entre los 50 municipios más violentos del país, sobre todo Tonalá, Chacón Benavides pregunta ¿qué no hemos hecho para llegar a este punto?. Destaca que más que los datos, hay un mensaje en que el presidente López Obrador, le haya dado la voz al Secretario de la Marina para exponer la situación en materia de seguridad del país. (Por Gricelda Torres Zambrano)