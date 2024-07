En Jalisco no hay alerta por el aumento de casos Covid que se registra en el país porque en la entidad los contagios no han repuntado hasta el momento, señala el director general de Salud Pública de la secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera.

“No, de momento no, de momento son continuar con las recomendaciones que tenemos ¿no?, si estás enfermo hay que cuidarse para recupera y cuidarse de no contagiar a los demás. Estoy en un lugar de alta concurrencia la recomendación es usar un cubrebocas, digamos, que un transporte público que vaya saturado, en una unidad de salud, independientemente de cuál sea, todos utilicen un cubrebocas”.

Agrega que en este año se han registrado en Jalisco 280 casos de Covid-19.

Desde junio la secretaría de salud no publica la tabla semanal de contagios. (Por Claudia Manuela Pérez)