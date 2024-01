En Jalisco no hay alerta por enfermedades respiratorias.

Contrario a lo que sucede en otros estados del país, en la entidad se mantienen normales los registros de casos de Covid, influenza y virus sincitial respiratorio, asegura el director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, Ángel Nuño Bonales.

“No hay una alerta, no hay una alerta, en Jalisco los canales no sobrepasan lo esperado, no sobrepasan la línea de lo que epidemiológicamente en este temporada suele suceder, entonces estamos solamente bajo vigilancia epidemiológica del comportamiento, no hay una alerta”.

Agrega que aún están disponibles alrededor de 500 mil vacunas contra la influenza en el sector salud de Jalisco, para grupos vulnerables, adultos mayores y niños menores de cinco años. (Por Claudia Manuela Pérez)