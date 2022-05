Reitera la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Gabriela Mena, que no hay en Jalisco casos sospechosos de Hepatitis Aguda Infantil y sigue la alerta epidemiólogica ante el registro de pacientes en otros estados.

Aclara que hay casos de hepatitis A, B o C de manera normal, causadas por un virus o contaminación, pero esta nueva variante que apareció en Europa, es de origen desconocido.

“Esta de origen desconocido sigue siendo eh bajo estudio, es decir, en este momento no se ha identificado el mecanismo de transmisión. Se está dando información respecto a las hepatitis comunes de las cuales se tienen son por virus A, B, C, D y E”.

Hace un llamado a incrementar la higiene y las medidas preventivas. (Por Claudia Manuela Pérez)