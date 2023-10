Al presentar este lunes su segundo informe de actividades legislativas, la diputada de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Mara Robles, lamentó que no haya división de poderes, lo que ha mandado a la congeladora iniciativas de la oposición en favor de la gente.

“Es pesimista porque no hay división de poderes en Jalisco. Es decir, el poder ejecutivo manda no solamente en Palacio de Gobierno sino también en el Congreso del Estado, en el Poder Judicial. Tomó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tomó el ITEI, ya no digamos la Fiscalía y también básicamente capturó los espacios ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, pensé que lo más importante de este año ha sido mantenerse en la oposición”.

Mara Robles considera que con la salida de varios diputados que contenderán en el proceso electoral del 2024, el Congreso del Estado podría sufrir una paralización. (Por Gricelda Torres Zambrano)