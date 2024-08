En Jalisco no hay preocupación por el mpox o llamada viruela del mono, tras la emergencia que lanzó la Organización Mundial de la Salud, luego de la aparición de una variante más contagiosa y letal.

El secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que en Jalisco ha habido pocos casos

“En México, aquí en Jalisco tenemos tres casos en todo el año. Entonces, la verdad es que no estamos preocupados en ese sentido. Por supuesto a todas las personas que son grupo de riesgo, que tienen bajos sus niveles, de cómo se llama, de defensas ¿no?, que están en contacto con gente que tiene mpox, pues les pedimos que tengan muchos cuidado ¿no?, y que, por supuesto, a la brevedad nos hagan saber si hay algún caso, estamos en alerta en ese sentido”.

Indica que no hay vacuna contra el mpox en México porque la Cofepris no ha autorizados su venta y distribución en el país. (Por Claudia Manuela Pérez)