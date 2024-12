En Jalisco no hay casos detectados de personas afectadas por la bacteria Klebsiella Oxytoca que causó varias muertes en hospitales del Estado de México, así lo indica el Secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez .

“Todos los casos están confinados al Estado de México. Están en estudio, si mal no recuerdo 13 fallecimientos que ya, efectivamente antier corrigieron y hablan ya solamente de siete fallecimientos posiblemente relacionados con nutrición parenteral total, pero en Jalisco no tenemos evidencia de ningún caso de esta naturaleza”.

En otro tema recomienda el uso de cubrebocas en caso de síntomas gripales con la llegada de frío.

El secretario de Salud, dio esta mañana una conferencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara sobre la Naturaleza de una próxima pandemia. (Por Claudia Manuela Pérez)